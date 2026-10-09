Приставы начнут активнее взыскивать долги с россиян

Поступления от исполнительского сбора в федеральный бюджет к 2029 году вырастут почти в полтора раза — до 152 млрд рублей. В 2027-м они увеличатся на 14%, до 117 млрд, в 2028-м достигнут 133,1 млрд — следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027–2029 годы, которую изучили «Известия». В 2026-м поступления ожидаются на уровне 103 млрд. Власти рассчитывают на увеличение числа дел у приставов и более эффективное взыскание долгов.

Исполнительский сбор — дополнительный штраф за неуплату долга в установленный срок. С 2026 года его размер увеличили с 7 до 12% от суммы взыскания. За январь–август у приставов находилось более 97 млн исполнительных производств, а поступления от сбора достигли 68 млрд рублей.

Эксперты связывают увеличение числа дел с дорогими кредитами, накопленными долгами после активного кредитования в 2023–2024 годах и цифровизацией работы Федеральной службы судебных приставов. Гражданам сложнее всего погашать потребительские кредиты, микрозаймы, задолженность по ЖКУ и алиментам. У бизнеса проблемы чаще возникают с налогами и расчетами с контрагентами.

Если денег на погашение нет, должник может обратиться в суд за отсрочкой или рассрочкой платежей либо договориться с кредитором. Однако само обращение не останавливает взыскание, пишут «Известия».