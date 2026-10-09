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Читателям библиотеки в Овсищах рассказали о профилактике подростковой преступности

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В Библиотеке микрорайона Овсище прошла встреча учащихся первого курса Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса со старшим инспектором отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Беседа под названием «Выбор есть всегда!» началась с того, что подросткам объяснили, что вместе с паспортом гражданина РФ они наделены не только правами, но и обязанностями, игнорирование которых может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Для того, чтобы молодые люди могли самостоятельно ознакомиться со своими правами и обязанностями, сотрудники Библиотеки микрорайона Овсище подобрали к этому занятию соответствующие книги. А сотрудник полиции рассказала подросткам о наиболее распространённых правонарушениях несовершеннолетних и о том, какая за них предусмотрена ответственность.

Ребята узнали о правилах поведения на улице и в других общественных местах, им также разъяснили правовые последствия совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и о том, какие ещё существуют противозаконные способы зарабатывать деньги, которые кажутся лёгкими, но на самом деле приводят к необратимым последствиям и разрушают жизни.

Учащимся колледжа также объяснили, какие опасности таит в себе общение с незнакомцами в сети интернет, и предостерегли их от необдуманных поступков после такого общения.

Молодые люди задавали много уточняющих вопросов и сами порассуждали о всяких неоднозначных ситуациях, связанных с обсуждаемой проблематикой.

На прощание представитель УМВД пожелала им, чтобы их встречи с полицейскими и впредь были только такими, как эта – познавательными в целях профилактики подростковой преступности.

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