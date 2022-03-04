Общество

10 беженцев из ЛНР и ДНР подали заявления на выплату материальной помощи в Псковской области

10 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик подали заявления на выплату материальной помощи в Псковской области. Об этом заявила заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова на совещании под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона.

Она отметила, что в Псковской области орган исполнительной власти стал оператором предоставления единоразовых выплат, и в его адрес уже поступило 10 заявлений для предоставления материальной помощи. «На территории Псковской области документы принимают Центры социального обслуживания муниципальных образований», — сказала Татьяна Селиверстова.

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Также на совещании говорилось о том, что на поддержку жителей Псковской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в этом году по социальному контракту предусмотрено более 700 млн рублей. Выплата осуществляется по нацпроекту «Демография», добавила зампредседателя социального комитета.

Вера Емельянова поручила организовать по указанными мерам поддержки информирование граждан, чтобы потенциальные получатели материальной помощи отчетливо понимали, куда им обратиться. Подробные алгоритмы действий будут предоставлены и администрациям муниципальных образований.

В ходе совещания первый вице-губернатор также дала ряд поручений по модернизации учреждений образования, реализации проекта «Пушкинская карта», легализации трудовых отношений и обеспечению безусловного выполнения обязательств по заработной плате работников бюджетной сферы.