Прибывшим в Псковскую область украинским беженцам выплатят по 10 тысяч рублей

Прибывшим в Псковскую область беженцам из Украины выплатят по 10 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по социальной защите.
«Уважаемые граждане, постоянно проживающие на территории Украины, вынужденно покинувшие территорию Украины и прибывшие в Псковскую область, вы можете получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Для получения матпомощи вам необходимо обратиться в центр социального обслуживания, расположенный на территории муниципального образования, где вы проживаете», - говорится в сообщении.
Для получения выплаты необходимо предоставить:
Реквизиты кредитной организации должны содержать: полное наименование кредитной организации, БИК, корреспондентский счет банка, лицевой счет получателя, ИНН/КПП банка.
Для открытия счета достаточно иметь один из указанных документов:
1. Российский паспорт;
2. Украинский паспорт;
3. ЛДНР паспорт;
4. Вид на жительство.
Право на материальную помощь имеют граждане, прибывшие на территорию Российской Федерации не ранее 18:00 18 февраля 2022 года через пункты пропуска Ростовской области.