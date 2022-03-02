Общество

Прибывшим в Псковскую область украинским беженцам выплатят по 10 тысяч рублей

Прибывшим в Псковскую область беженцам из Украины выплатят по 10 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по социальной защите.

«Уважаемые граждане, постоянно проживающие на территории Украины, вынужденно покинувшие территорию Украины и прибывшие в Псковскую область, вы можете получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Для получения матпомощи вам необходимо обратиться в центр социального обслуживания, расположенный на территории муниципального образования, где вы проживаете», - говорится в сообщении.

Для получения выплаты необходимо предоставить:

документы, подтверждающие личность заявителя, и документы, удостоверяющие личность несовершеннолетних граждан (для несовершеннолетних граждан, в случае если документ оформлен на иностранном языке, свидетельство о рождении требует перевода на русский язык);

в случае расхождения фамилии родителя и его ребенка (несовершеннолетних детей) – документ, подтверждающее родство;

реквизиты лицевого счета в кредитной организации Российской Федерации.

Реквизиты кредитной организации должны содержать: полное наименование кредитной организации, БИК, корреспондентский счет банка, лицевой счет получателя, ИНН/КПП банка.

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Для открытия счета достаточно иметь один из указанных документов:

1. Российский паспорт;

2. Украинский паспорт;

3. ЛДНР паспорт;

4. Вид на жительство.

Право на материальную помощь имеют граждане, прибывшие на территорию Российской Федерации не ранее 18:00 18 февраля 2022 года через пункты пропуска Ростовской области.