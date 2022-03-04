Общество

Более 10 тысяч тонн цветов привезли в Псковскую область к 8 марта

11 тысяч тонн свежесрезанных цветов ввезли в Псковскую область к Международному женскому дню с 14 февраля по 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Розы, гвоздики, орхидеи, хризантемы, лилии, гладиолусы, ранункулюсы, тюльпаны, пионы и другие цветы перемещали через пограничные пункты пропуска 1189 транспортных средств.

Цветочная продукция поступает в Россию главным образом через пункт пропуска «Бурачки» на российско-латвийском участке государственной границы РФ.

С 14 февраля по 4 марта сотрудники таможни оформили цветов и бутонов на сумму более 16 миллионов долларов США.

Основными странами-экспортерами свежесрезанных цветов стали Нидерланды и Словакия. Выращивались цветы в Нидерландах, Эквадоре, Кении, Колумбии, Гватемале, Израиле и Армении.

«Объем ввоза цветочной продукции традиционно возрастает в преддверии праздников. Пик приходится на конец февраля – начало марта. Так, в 2022 году в этот период на границе с Латвией сотрудники таможенного поста "Бурачки" ежесуточно досматривали более 100 грузовых автомобилей с цветами. На сегодняшний день их количество уже меньше – до 24 автотранспортных средств», – рассказали в пресс-службе.

Цветочная продукция, по словам таможенников, оформляется в приоритетном порядке.