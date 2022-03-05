Общество

Сотрудница Сбера помогла пенсионерке из Пскова погасить кредит, взятый в другом банке

Клиентский менеджер Сбербанка Евгения Котова помогла пенсионерке из Пскова досрочно погасить кредит в другом банке. Пожилая псковичка обратилась за помощью в Сбер, поскольку планировала отправиться на дачу и хотела подключить автоплатеж на погашение кредита, но не могла получить консультации в банке кредитора.

«Клиент попросила перевести деньги на карту другого банка, потому что у нас, в Пскове, нет его отделений, есть только один банкомат, но сейчас дороги перекрыты из-за ремонта, и добраться до него женщине было тяжело», - пояснила Евгения Котова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Поскольку пенсионерка не умела обращаться с мобильным приложением банка-кредитора, она попросила помощи в отделении Сбербанка на улице Труда, 50. «Клиенты других банков часто обращаются к нам за помощью. Хоть это и не входит в наши обязанности (мы ведь не знаем, как все устроено в других банках), мы им помогаем, стараемся разбираться, в любом случае, завтра этот человек может прийти и открыть счет уже у нас и стать нашим клиентом», - заметила клиентский менеджер Сбера.

«Я спросила у женщины, какая была оставшаяся сумма по кредиту. Оказалось, что ей хватало денег на его полное гашение. Она даже не знала об этом, очень удивилась, но с радостью согласилась погасить кредит полностью. Оказалось, что в том банке для такой процедуры необходимо было написать заявление. Чтобы узнать, как это сделать, мы начали звонить на горячую линию, нас соединили с оператором, который пообещал нас соединить с кем-то дальше, но отключился, еще раз дозвониться нам не удалось», - рассказала Евгения Котова.

Тогда сотрудник Сбера нашла информацию о процедуре в Интернете, помогла пенсионерке составить заявление и отправить его. Кредит был полностью погашен, а оставшиеся деньги клиент захотела перевести на карту Сбербанка.

«Все это оказалось непросто, мы занимались вопросом два дня. Человеческая благодарность - это, конечно, очень приятно», - призналась Евгения Котова.