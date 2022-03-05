Общество

80-летие отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград отмечают в Псковской области

Традиционные мероприятия, посвященные годовщине отправки продовольственного обоза в блокадный Ленинград, проходят в Дедовичском районе сегодня, 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: Государственный архив Псковской области

«В этом году исполняется 80 лет со дня бескорыстного подвига мирных жителей Дедовичского района - партизанского края, которые собрали продукты в оккупированных деревнях, и, подвергая себя риску, отправили обоз в окруженный город», – рассказали в администрации.

Впервые годовщина памятного события отмечается в межрегиональном формате – с участием делегаций Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга, добавили в учреждении.

Сегодня в деревне Нивки Дедовичского района возлагают цветы и гирлянды воинской славы к памятной стеле. Традиционно на месте развернута полевая кухня и зажжен партизанский костер. По маршруту следования партизанского обоза отправлен десант.

К юбилейной дате приурочено и открытие межрегиональной передвижной выставки в Дедовичском районном центре досуга, посвященной партизанскому движению.

Кроме того, жители и гости муниципалитета смогут посетить гала-концерт победителей конкурса патриотической песни «Память в сердце стучится».

В память об отправке продовольственного обоза в блокадный Ленинград во всех муниципалитетах для подрастающего поколения организованы познавательные мероприятия военно-патриотической направленности.

«Партизанский обоз, преодолев более сотни километров в тылу врага, навсегда стал примером силы русского духа. Продукты спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан. После легендарного первого похода жители Новгородской и Псковской областей продолжили собирать продукты в голодающий Ленинград. Им удалось снарядить еще 110 подвод», – добавили в администрации.

Напомним, Дедовичский район в годы войны был центром партизанского края, возникшего на оккупированной врагом территории. 5 марта 1942 года из деревни Нивки в Ленинград двинулся обоз из 161 подвода. Партизаны, которые и сами были лишены достатка в продовольствии, отправили голодающим ленинградцам 28 тонн муки и более чем 14 тонн других продуктов: зерна, мяса, гороха, меда и масла.