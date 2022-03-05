Общество

Плюсского инвалида обеспечат одеждой и обувью после вмешательства прокурора

Плюсского инвалида обеспечат одеждой и обувью после вмешательства прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Плюсского района выявила нарушения в работе плюсского дома-интерната для престарелых инвалидов. Здесь пожилого инвалида, нуждающегося в уходе, не обеспечили необходимой одеждой, обувью и мягким инвентарем.

Прокурор района в защиту интересов инвалида внес представление и предъявил исковое заявление в суд. Стругокрасненский районный суд удовлетворил требования прокурора.

Исполнение решения суда стоит на контроле в районной прокуратуре.