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Общество

Полиция предостерегает псковичей от участия в несанкционированных публичных акциях

06.03.2022 09:34|Псков

В сети Интернет распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении МВД России по региону. В связи с распространением данных призывов руководством Министерства внутренних дел РФ даны поручения руководителям территориальных органов МВД России о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.

«МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом.

Призываем граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей», - говорится в сообщении полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей
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