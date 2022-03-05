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Общество

Михаил Ведерников: Потери, к сожалению, есть, но мы уверенно приближаемся к победе

06.03.2022 13:20|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ход специальной военной операции России на территории Украины. Эта тема стала центральной в еженедельном обращении главы региона.

«Европа и США накачали украинских нацистов современным оружием, наобещали им золотые горы и бросили в бой», - сказал Михаил Ведерников.

Поэтому, по его словам, российским бойцам действительно приходится непросто.

«Это факт. Но тем не менее, наша армия на голову выше противника. Потери, к сожалению, есть, но мы уверенно день за днем приближаемся к победе», - заявил губернатор.

При этом он призвал доверять только достоверным источникам информации о ходе спецоперации. Единственным таким источником Михаил Ведерников назвал ежедневные официальные брифинги генерал-майора Игоря Конашенкова. Именно на них, по словам политика, «мы все можем уверенно опираться».

«Многие беспокоятся за наших бойцов, за нашу армию, хотят узнать подробности об их успехах. Говорю как есть: в этой части всей полнотой информации обладает только Минобороны. Руководство ведомства очень осторожно относится к любым официальным данным, многократно проверяет и перепроверяет их перед тем, как обнародовать, - отметил глава региона. 

Он также призвал администраторов пабликов в социальных сетях, которые атакованы украинскими ботами, следить за достоверностью данных. Михаил Ведерников напомнил, что согласно статье 10.6 Федерального закона №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», администраторы обязаны пресекать распространение недостоверных данных.

«Следите за этим, это сейчас очень важно», - сказал губернатор.

Он также отметил, что в настоящее время большое психологическое давление оказывают огромное количество фейков, которые заполонили Интернет.

«Чего только нет. Например, противник запустил работу информационных сайтов, которые якобы позволяют установить судьбу российских бойцов. Но по факту это просто один из способов вражеской разведки. С помощью этих сайтов из обеспокоенных родственников просто-напросто выкачиваются персональные данные о наших военных», - сообщил глава Псковской области.

По его словам, ранее был проведен эксперимент: молодой человек, который не находится в районе спецоперации, обратился на эту линию и назвал свои собственные данные. «Естественно, ему на голубом глазу сообщили, что такой человек находится в украинском плену», - рассказал Михаил Ведерников и призвал всех пользоваться только официальными источниками информации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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