Еще восемь жителей Псковской области скончались от коронавируса. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Всего коронавирус унес жизни 1616 человек.
За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 634 жителей псковской области. Всего - 102 060. На амбулаторном лечении сейчас находятся 3909 человек, на стационарном - 361.
Выздоровели 1202 человека. Всего - 88 086.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам региона:
Псков – 32605/188
Великие Луки – 16050/73
Бежаницкий район – 1232/0
Великолукский район – 2538/11
Гдовский район – 1735/10
Дедовичский район – 2503/32
Дновский район – 831/2
Красногородский район – 868/6
Куньинский район – 893/6
Локнянский район – 980/0
Невельский район – 4600/31
Новоржевский район – 1041/5
Новосокольнический район – 2984/11
Опочецкий район – 3057/10
Островский район – 4770/53
Палкинский район – 943/0
Печорский район – 2307/33
Плюсский район – 1613/22
Порховский район – 3465/41
Псковский район – 8365/41
Пустошкинский район – 1254/4
Пушкиногорский район – 1330/12
Пыталовский район – 1364/0
Себежский район – 2406/9
Стругокрасненский район – 1659/34
Усвятский район – 621/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46