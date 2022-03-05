Общество

Пропавшую 5 лет назад псковичку продолжают искать полицейские

Пропавшую 5 лет назад псковичку продолжают искать полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полиция Псковского района разыскивает Наталью Цветкову 1990 года рождения. Последний раз ее видели в июне 2017 года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. До настоящего времени местонахождение девушки неизвестно.

На вид Наталье Цветковой 30 лет. Она имеет рост 165 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и темные глаза.

Из особых примет: на левой руке у псковички многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

На момент пропажи на девушке были матерчатые брюки в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у нее были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.