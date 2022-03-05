Общество

ФАС проверит обоснованность повышения цен на детские товары

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен на детские товары, сообщает телеграм-канал УФАС России по Псковской области.

Антимонопольщики направили соответствующий запрос в группу компаний «Детский мир». В числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году.

Россияне оставили большое количество жалоб в территориальных управлениях ФАС, в том числе - в псковском. Жалобы касались необоснованного роста цен на детское питание, молочные смеси и подгузники.

Для усиления контроля за ценами на социально значимых рынках ФАС России проведет анализ обоснованности повышения цен на эти виды продукции.

При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры и будет пресекать недобросовестные практики.

Напомним в псковском УФАС продолжает работу горячая линия, на которую ежедневно поступают десятки жалоб на рост цен на товары, услуги. Каждый запрос обрабатывается сотрудниками ведомства, направляются необходимые запросы. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Сообщить об изменении цен можно по номеру (8112) 62-65-88.