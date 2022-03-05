Общество

Себежане стали призерами всероссийского творческого фестиваля для инвалидов

Себежане стали призерами всероссийского фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Уникальные люди. Творчество без границ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном центре культуры города Себежа.

Фото здесь и далее: себежский районный центр культуры / «ВКонтакте»

Фестиваль прошел в городе Иваново с 1 по 4 марта.

Участники конкурса представили номера жестового вокала, а также хореографические постановки в разных направлениях: от народной хореографии до современного и бального танца. Всего в соревнованиях приняли участие 20 коллективов из Архангельска, Алтая, Тюмени, Волгограда, Иваново, Ивановской и Псковской областей.

Танцевальная пара Валерия Сапеги и Ирины Алексиевец из Себежа получила диплом лауреата III степени.