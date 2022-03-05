Общество

Великолучане жалуются на дефицит сахара в магазинах

Жители Великих Лук пожаловались на дефицит сахара в магазинах. Сообщение об этом великолучанка разместила в комментариях под постом в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото читателя Псковской Ленты Новостей

«Город Великие Луки. Где сахар? Либо есть категория экстра 100+ рублей за килограмм, либо нет вообще. Звонок в УФАС пока результата не принес», - отметила жительница Великих Лук. По ее словам продавцы на вопрос о наличии сахара говорят, что его нет.

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике региона ответил, что отсутствие сахара в некоторых магазинах связано с ажиотажным спросом на него.

«По информации торговых сетей проблем с отгрузкой и поставками сахара нет, запасы присутствуют, но в связи с большими объемами выкупа и графиками поставок не всегда успевают пополняться полки», - отмечается в сообщении.

Для снижения рисков влияния ажиотажного спроса на наличие отдельных видов товаров торговыми сетями введены ограничения на разовые покупки, добавили в комитете.

Добавим, также читатели Псковской Ленты Новостей сообщили об отсуствии сахара в магазинах Пскова.