Общество

Владимир Кузь: Женщины вкладывают душу в воспитание детей и создание семейного уюта

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

Владимир Кузь. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Мы знаем и ценим ваши разносторонние таланты, профессиональные знания, высокие деловые качества и умение добиваться всех поставленных целей», – отметил он.

Кроме того, женщины вкладывают всю свою душу в воспитание детей и создание семейного уюта, подчеркнул Владимир Кузь. «Именно женщина стоит у истоков жизни, вдохновляет и пробуждает самые благородные чувства», – продолжил депутат.

Парламентарий пожелал женщинам здоровья, семейных радостей, мира и благополучия. «Пусть вас всегда окружают любовь и поддержка ваших близких! Оставайтесь всегда молоды и счастливы, удивляйте и вдохновляйте!» – добавил Владимир Кузь.