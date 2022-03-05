Владимир Кузь: Женщины вкладывают душу в воспитание детей и создание семейного уюта

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь поздравил жительниц региона с Международным женским днем.
Владимир Кузь. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Кроме того, женщины вкладывают всю свою душу в воспитание детей и создание семейного уюта, подчеркнул Владимир Кузь. «Именно женщина стоит у истоков жизни, вдохновляет и пробуждает самые благородные чувства», – продолжил депутат.
Парламентарий пожелал женщинам здоровья, семейных радостей, мира и благополучия. «Пусть вас всегда окружают любовь и поддержка ваших близких! Оставайтесь всегда молоды и счастливы, удивляйте и вдохновляйте!» – добавил Владимир Кузь.