Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет семьям с низким доходом

С апреля на детей от восьми до шестнадцати лет включительно для всех семей с «невысокими доходами» будут установлены выплаты. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении российским женщинам с 8 марта.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», - сказал президент.

Он также подчеркнул, что «государство будет делать все для поддержки семьи - это наш безусловный приоритет». «У нас уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет», - напомнил глава государства в своем поздравлении женщинам.

Кроме того, Владимир Путин заверил, что солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине. «Хочу обратиться и к матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надёжно обеспечат безопасность и мир для народа России», - заверил Владимир Путин.