Общество

Радио Sputnik начнет звучать в Пскове на частоте 102.6 FM

Радио Sputnik получит FM-частоты «Эха Москвы» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Перми и Пскове. В областном центре радио будет вещать на частоте 102.6 FM совместно с радиоканалом «60FM» под брендом «ПЛН FM».

Ежедневно в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты будут обсуждать самые актуальные темы и события страны и мира. В эфире прозвучат мнения не только ведущих политологов страны, но и главных ньюсмейкеров.

Радио Sputnik на русском языке — один из лидеров российского медиаполя, производящих и распространяющих радиоконтент. Сайт radiosputnik.ria.ru начал работу в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все вышедшие программы в формате подкастов. На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по ключевым новостям в России и мире. Радио Sputnik на русском языке выпускает десятки специальных проектов, которые ежегодно выигрывают престижные премии.

Региональное вещание на частоте 102.6 FM ведет радиоканал «60FM» Напомним, 3 марта «60FM» возобновил трансляцию после технического перерыва, связанного с прекращением сотрудничества с сетевым партнером.

Радиоканал «60FM» входит в медиахолдинг «Гражданская пресса» вместе с электронным периодическим изданием «Псковская Лента Новостей», поэтому информационные программы в радиоэфире выходят под брендом «ПЛН FM».