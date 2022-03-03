Общество

Радиоканал «60FM» возобновил трансляцию

Радиоканал «60FM» возобновил трансляцию после технического перерыва, связанного с прекращением сотрудничества с сетевым партнером.

Радиоканал входит в медиахолдинг «Гражданская пресса» вместе с электронным периодическим изданием «Псковская Лента Новостей», поэтому информационные программы в радиоэфире будут выходить под брендом «ПЛН FM».

С 3 марта на волне 102.6 FM псковичи вновь смогут услышать полюбившиеся многим радиопрограммы.

Так, уже в пятницу в полдень ведущие программы «Хайпожоры» Сергей Васильев и Ксения Журавкова обсудят, какие темы поднимались и вызывали бурное обсуждение в псковских соцсетях на минувшей неделе.

12.35 - в эфире радиопрограмма «Дабришутинг». Традиционно под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

А в 13.00 - приглашаем вас на «Квартирник», в котором примут участие музыканты из группы «Jellyfish-Mountain».

Также в привычное время в эфир будут выходить и другие программы «ПЛН FM», в частности, «Постскриптум», «Кузница», «Сообразим на троих», «Три мудреца», «Гонки по вертикали», «Резонер».

Как обычно, видеоверсии радиопрограмм можно будет посмотреть на сайте Псковской Ленты Новостей, в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube-канале «ПЛН-ТВ».

В часы, в которые ранее можно было слушать эфиры сетевого партнера радиоканала «60FM», будет осуществляться вещание музыкального контента.