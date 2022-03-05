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Общество

Региональный омбудсмен наградил псковичек за вклад в обеспечение прав граждан

08.03.2022 17:50|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в преддверии Международного женского дня провел прием и за особые заслуги в обеспечении прав граждан наградил представительниц прекрасного пола. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате регионального омбудсмена.

Так, за большой личный вклад в обеспечении прав граждан на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи благодарности уполномоченного по правам человека в Псковской области удостоена Нина Хростицкая — начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения управления Росздравнадзора по Псковской области.

Как отметил региональный омбудсмен, вручая заслуженную награду, плодотворное взаимодействие с Псковским территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по вопросам защиты прав граждан в сфере охраны жизни и здоровья, оказания квалифицированной медицинской помощи осуществляется уже на протяжении 7 лет. За это время федеральные государственные служащие данного управления Росздравнадзора и лично Нина Хростицкая в рамках контрольно-надзорной деятельности по обращению уполномоченного по правам человека провели проверки качества оказания медицинской помощи гражданам по десяткам обращений жителей.

Поскольку в штате у регионального омбудсмена нет специалиста с медицинским образованием, часто приходится обращаться к специализированным государственным органам, которые оказывают содействие в разрешении жалоб, поступивших к уполномоченному по правам человека. К сожалению, в большинстве случаев, как рассказал Дмитрий Шахов, сотрудники Росздравнадзора подтверждают обоснованность таких обращений со стороны граждан, в связи чем омбудсмен вынужден адекватно реагировать и принимать меры по восстановлению прав граждан, а в отдельных случаях поддерживать их требования о компенсации морального вреда в связи с некачественно оказанными медицинскими услугами. По ряду вопиющих фактов приходится обращаться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Вторую благодарность уполномоченного по правам человека Дмитрий Шахов вручил Татьяне Васильевой — начальнику специального приемника для содержания лиц, арестованных в административном порядке УМВД России по г.Пскову.

Поздравляя Татьяну Васильеву, региональный омбудсмен отметил, что она на протяжении нескольких возглавляет специализированное учреждение, где граждане, совершившие административные правонарушения, отбывают определенное судом наказание. Очень важно, по мнению регионального уполномоченного по правам человека, чтобы в таких закрытых учреждениях не только соблюдались права и свободы граждан, но и весь персонал сотрудников был настроен на их обеспечение при выполнении своих служебных обязанностей. «Как показывают мои проверки и обращения граждан, поступающих из этого учреждения, именно так и организована работа под руководством Татьяны Владимировны», — сказал Дмитрий Шахов.

В ходе совместного посещения с коллегой из Мурманской области спецприемника, которым руководит капитан полиции Татьяна Васильева, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов отметил, что это учреждение является одним из лучших на Северо-Западе России. При этом, по мнению омбудсменов Псковской и Мурманской областей, условия нахождения лиц, отбывающих наказания в этом учреждении МВД России, соответствуют как российским, так и международным стандартам.

В завершении встречи уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поздравил награжденных с заслуженными наградами и с государственным праздником – Международным женским днем, пожелав в их лице всем женщинам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

Теги: #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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