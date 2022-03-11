Общество

В Великолукском районе установлен карантин по бешенству

В Великолукском районе введены ограничительные мероприятия по бешенству. Соответствующий Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов региона.

Эпизоотический очаг установлен на территории личного подворья в деревне Демидово Великолукского района, где ведутся профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия. Указом определена и территория, прилегающая к очагу, где также введены ограничительные мероприятия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, согласно Указу, на территории эпизоотического очага запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами (за исключением персонала, специалистов госветслужбы), ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка.

Напомним, что бешенство — это опасное инфекционное заболевание, которое смертельно для человека и большинства животных. Заражение человека и других животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или попадании слюны на поврежденные кожные покровы или наружные слизистые оболочки. Вирус бешенства проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного и спинного мозга.