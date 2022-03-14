Общество

Полярное сияние в небе над Псковской областью запечатлел местный житель

Полярное сияние в небе над Псковской областью запечатлел пскович Михаил Прохоренко. Снимки он разместил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Михаил Прохоренко в социальной сети «ВКонтакте»

«Вчера, в субботу, астрономы сообщили о чрезвычайно длительной вспышке на Солнце, обращенной прямо в сторону Земли. Предсказывали, что ночью с воскресенья на понедельник ударная волна достигнет нашей планеты. В два часа дня воскресенья сообщили, что частицы уже долетели до Земли, поэтому я целенаправленно отправился ловить сияние. Сначала чертыхался и думал, что опоздал, так как светилось слабо, да еще какая-то дымка наползла. Но в интервале между 2:00 и 3:00 полыхало так, что и нафотографировался, и насмотрелся вдоволь! Теперь осталось обработать 1500 снимков для таймлапса», - прокомментировал свои работы Михаил Прохоренко.

Добавим, северное сияние на выходных также фотографировали члены «Клуба любителей астрономии Псковской области». Снимки они делали в небе над деревней Щиглицы Псковского района. «Фотографируем сияние возле Никольской церкви в Щиглицах. Завтра будут красивые фотографии северного сияния», - написали астрономы-любители в своей группе «ВКонтакте».

Фото: «Клуб любителей астрономии Псковской области»

Ранее сообщалось, что полярное сияние наблюдалось в небе над Псковской областью вечером 5 марта.