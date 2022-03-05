Общество

Под Псковом вновь наблюдали полярное сияние

Полярное сияние наблюдалось вечером 5 марта, об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте». Наблюдения проводили псковские любители астрономии Петр Митрофанов, Сергей Попов и Владимир Колпаков недалеко д. Симоняты, Палкинского района.

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«Целью выезда была съемка и наблюдения дип-скай объектов (туманностей в созвездии Ориона и Близнецов). Полярные сияния были замечены случайно, заранее прогнозов не было. Индекс геомагнитной активности был около 4. Конечно, всполохи были весьма кратковременными (3-5 минут), постоянно сильно не сияло, особенно яркие были в период 21.30-22.15. Потом тоже появлялись, но уже гораздо слабее», - пояснили астрономы.

Фото: группа «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Все снимки, полученные в этот вечер, размещены в альбоме группы.