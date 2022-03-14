Общество

Главврач Псковской межрайонной больницы заявила о снижении числа заболевших COVID-19

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина отметила значительное снижение количества заболевших коронавирусом. Об этом она рассказала в видеоролике, размещенном в группе администрации района в социальной сети «ВКонтакте».

«Отмечается значительное снижение количества заболевших коронавирусом в Псковском районе. В конце января и в феврале у нас было около 900 заболевших, ежедневно выявляли от 50 до 100 новых случаев. Сейчас у нас на амбулаторном лечении всего 150 человек с коронавирусом, в том числе 13 детей, а на стационарном лечении - 80 человек, койки в больнице заполнены на 60%», - прокомментировала главврач эпидемиологическую обстановку.

При этом по приказу комитета со следующей недели 60% коек перепрофилируют в обычные: хирургические, терапевтические и так далее, отметила Елена Уткина.