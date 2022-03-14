Общество

Борьбу с клещами в Псковской области начнут 15 апреля

Мероприятия по борьбе с клещами пройдут в Псковской области с 15 апреля по 31 октября. Это следует из данных, опубликованных в постановлении регионального управления Роспотребнадзора «О проведении акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Псковской области в 2022 году» от 14 марта.

Среди мероприятий, которые проведут на территории региона для борьбы с клещами, планируются:

обработка территории специальными средствами и дезинфекционными средствами;

благоустройство территорий населенных пунктов, парков и скверов, сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха и пребывания населения;

ликвидация самопроизвольных свалок мусора;

скашивание травы в парках, скверах, детских площадках, кладбищах и в других местах пребывания людей;

установка предупредительных щитов с надписями: «Осторожно! Клещи!» в лесных массивах.

Ранее стало известно, что на противоклещевые обработки в Пскове в 2022 и 2023 годах направят направят по 829 274 рубля. Акарицидную обработку объектов зеленого хозяйства на территории областного центра планируют завершить до 31 мая.