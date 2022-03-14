Борьбу с клещами в Псковской области начнут 15 апреля

Мероприятия по борьбе с клещами пройдут в Псковской области с 15 апреля по 31 октября. Это следует из данных, опубликованных в постановлении регионального управления Роспотребнадзора «О проведении акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Псковской области в 2022 году» от 14 марта.
Среди мероприятий, которые проведут на территории региона для борьбы с клещами, планируются:
Ранее стало известно, что на противоклещевые обработки в Пскове в 2022 и 2023 годах направят направят по 829 274 рубля. Акарицидную обработку объектов зеленого хозяйства на территории областного центра планируют завершить до 31 мая.