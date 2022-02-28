Общество

В Пскове начнут уничтожать клещей с середины апреля

Акарицидную обработку объектов зеленого хозяйства на территории Пскова начнут не ранее 11 апреля. Как сообщается в Единой информационной системе в сфере закупок, в 2022 и 2023 годах на эту цель направят по 829 274 рубля.

В перечь территорий для акарицидной обработки входят Завеличье, Запсковье, центр города, Финский парк, набережная реки Великой от моста имени 50-летия Октября до реки Псковы, берег реки Псковы между Троицким и пешеходным мостом (парк Строителей).

Площадь обработки составляет 1 135 992 квадратных метра (113 га).

В 2022 и в 2023 годах обработку начнут не ранее 11 апреля, а закончат до 31 мая. Подрядную организацию выберут 11 марта.

Напомним, акарицидная обработка – это влажная дезинсекция территории инсектоакарицидными веществами с целью ликвидации клещей.