Общество

В 2022 году в Пскове планируют благоустроить около 10 дворов

Около 10 дворовых территорий благоустроят в Пскове в 2022 году. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила глава города Елена Полонская.

Фото здесь и далее: страница Елены Полонской «ВКонтакте»

«Двор на Юбилейной, 93 благоустроим в этом году! Юбилейная, 83 - на очереди. Во дворе дома находится областная стоматология. Планируются ремонтные работы пешеходной зоны, проезжей части, обустройство подъездных путей, увеличение парковочных мест. <...> В 2022 году благоустроим около 10 дворовых территорий», - написала Елена Полонская.

Она отметила, что такое решение приняли на прошедшей комиссии по формированию комфортной городской среды. В заседании участвовали депутаты городской Думы, глава администрации Пскова Борис Елкин и другие представители официальной власти. Совместно они определили список и очередность ремонта дворов на 2022-2023 годы.

Елена Полонская напомнила, что ранее с жителями многоквартирного дома на улице Юбилейной они собрали подписи и подали заявку для участия в программе благоустройства. «Также решается вопрос с ремонтом двора по Юбилейной, 83. Постараемся благоустроить дворовую территорию в этом году или начале следующего», - добавила она.