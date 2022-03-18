Общество

Псковичам рассказали о важности сохранения пунктов геодезических сетей

Итоги «горячей линии» по геодезии подвели в управлении Росреестра по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

На вопросы жителей региона отвечал главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Валентин Антипов.

По сообщению сотрудника, псковичей интересовали следующие вопросы: что представляет собой пункт государственной геодезической сети и его охранная зона, каковы ограничения использования земельного участка, на котором находятся указанные пункты?

На территории Псковской области расположены: четыре пункта высокоточной геодезической сети; 28 пунктов спутниковой геодезической сети (СГС-1); более 1200 пунктов государственной геодезической сети (ГГС); более 8000 пунктов государственной нивелирной сети, рассказали в Росреестре.

Геодезический пункт – это инженерная конструкция, закрепляющая точку земной поверхности с определенными координатами. Пункты закреплены на местности специальными устройствами и сооружениями – центрами и наружными знаками, разъяснили специалисты.

Геодезические пункты являются основой при производстве геодезических и картографических работ для обеспечения общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских задач, при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, других специальных работ. Они относятся к федеральной собственности, находятся под охраной государства и рассчитаны на использование в течение длительного времени.

Также на земельных участках в границах охранных зон запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

«Повреждение, уничтожение, пунктов ГГС недопустимо, за это предусмотрена административная ответственность. Лица, выполняющие геодезические и картографические работы, в случаях обнаружения повреждения или уничтожения пунктов обязаны направить информацию об этом в территориальный уполномоченный в течение 15 календарных дней со дня завершения таких работ», - пояснили в управлении.

При обнаружении повреждения информацию можно направить в учреждение письмом (Псков, улица Рабочая, 11) или на адрес электронной почты: 60_upr@rosreestr.ru