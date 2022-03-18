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Общество

Михаил Ведерников проконтролировал ход ремонта технического лицея в Пскове

18.03.2022 13:36|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 18 марта, посетил Псковский технический лицей, где ведутся масштабные ремонтно-реставрационные работы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на рабочем выезде также присутствовали глава администрации города Пскова Борис Елкин и депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

Глава региона оценил работы, проведенные в помещениях первого и второго этажей здания лицея. Представитель подрядной организации доложил, что сейчас выполняются внутренние штукатурные и шпаклевочные работы стен и потолков, возводятся перегородки, практически завершена прокладка сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, слаботочных сетей, заменены оконные проемы, а также идет покрытие кровли. К фасадным работам приступят сразу, как только позволят погодные условия.

Борис Елкин добавил, что ранее усилили фундамент и провели археологические работы в историческом слое вокруг здания. В ходе осмотра помещений директор лицея Светлана Озерова обратила внимание, что после ремонта в гимназии появится полноценный спортивный зал с душевыми и раздевалками, библиотека и пищеблок переедут в цокольный этаж, что позволит увеличить площадь для учебных помещений в лицее.

Участники рабочего выезда обсудили острые вопросы, с которыми сейчас сталкивается большинство подрядных организаций. В первую очередь речь зашла о нарушенной логистике в поставках строительных материалов, оборудования, а также резком увеличении их стоимости.

«Мы, конечно, будем помогать. Будем ходатайствовать перед федеральным центром, чтобы по результатам экспертизы получить дополнительные средства. На уровне правительства РФ понимание есть. Есть и инструменты, как направить дополнительное финансирование по уже разыгранным контрактам и по объектам, где работы уже ведутся», - пояснил губернатор.

Он также добавил, что повышение цены должно быть признанно обоснованным, чтобы не поддерживать спекуляцию. Для этого будет проводиться анализ всей цепочки от производителя до поставщика. Глава региона также сообщил, что на уровне правительства готовится ряд решений, направленных на стабилизацию ситуации, в том числе в строительной отрасли. «Это успокаивает. Переживания были. Паники нет», - заверил подрядчик.

«При всех сложностях президент и профильный вице-премьер сказали, что планы на текущий год не обрезаем. Все будем достраивать, все будет финансироваться. Работаем», - заключил губернатор.

Напомним, здание нынешнего технического лицея построено в 1915 году по проекту Анатолия Подчекаева. За всю его историю здесь располагались только учебные заведения. Первыми в 1916 году классные комнаты начали обживать ученицы Мариинской женской гимназии. Технический лицей разместился на этих площадях в 1990 году. В настоящее время в лицее более 450 учащихся. На реконструкцию здания планируется направить более 220 миллионов рублей из федерального бюджета.

Теги: #губернатор #ремонт #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
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