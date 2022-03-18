Общество

Международная конференция к 625-летию судной грамоты пройдет в Пскове

Международная конференция, посвященная 625-летию судной грамоты, пройдет в Пскове в сентябре. Об этом сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов в ходе совещания сегодня, 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В пленарных заседаниях и круглых столах, которые состоятся в рамках конференции 22-24 марта, примут участие студенты и представители научного сообщества, администрации региона, Государственного архива Псковской области и редакции журнала «Судья».

Директор псковского архива Наталья Исакова выступила с предложением пригласить на мероприятие представителей российского исторического общества и, в частности, членов его ленинградского и новгородского отделений. Помимо этого, ожидается, что к работе конференции присоединятся ведущие ученые России, которые изучают судебную практику, и сотрудники президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, в которой хранится оцифрованная Псковская судная грамота.

Кроме того, по словам председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой, в регионе пройдет более 50 мероприятий. Среди них - викторины, квизы, тематические часы и выставки в учреждениях культуры областного центра и районах.

Напомним, Псковская судная грамота - памятник русского права XV века. Она состояла из 120 статей, 108 из которых были приняты в 1397 году, остальные же были приняты позже по решению вече. Псковская судная грамота издана на вече в лето 1397 году по благословению попов всех 5 соборов.