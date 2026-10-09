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Жители Псковской области получили более 100 тысяч приглашений на работу с начала года - аналитики

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Работодатели Псковской области с января по сентябрь 2026 года направили соискателям более 100 тысяч приглашений на работу. Об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.

Изображение: hh.ru

Женщины получили 63,9 тысячи приглашений, мужчины — 36,1 тысячи.

Чаще всего работодатели приглашали соискателей из сферы продаж и обслуживания клиентов — 50,7 тысячи раз. На втором месте оказалась розничная торговля с 21,3 тысячи приглашений. Далее следуют домашний и обслуживающий персонал (11,9 тысячи), рабочий персонал (10,6 тысячи), а также транспорт, логистика и перевозки (10,5 тысячи).

Наиболее востребованными у работодателей оказались кандидаты в возрасте от 19 до 30 лет — они получили 38,1 тысячи приглашений. Соискателям от 31 до 40 лет направили 26,1 тысячи приглашений, а кандидатам в возрасте от 41 до 50 лет — 12 тысяч.

«Структура спроса заметно различается в разных сегментах рынка. Например, молодых специалистов компании чаще всего приглашали на вакансии в сфере продаж и розничной торговли, а кандидатов старше 30 лет активнее приглашают на рабочие специальности», — отметила директор hh.ru Северо-Запад Юлия Сахарова.

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