Великолучанка отсудила 615 тысяч у подрядчика за непостроенную бытовку

Великолукский городской суд удовлетворил иск великолучанки к самозанятому подрядчику о расторжении договора подряда, взыскании предварительной оплаты, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда за неисполнение обязательств по изготовлению каркасной бытовки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как следует из материалов дела, в феврале 2026 года истец и ответчик заключили договор подряда на строительные работы, по условиям которого пскович обязался изготовить каркасную бытовку. Общая стоимость работ по договору составляла 155 тысяч рублей. В соответствии с условиями договора и последующей перепиской в мессенджере женщина перечислила подрядчику в общей сложности 195 тысяч рублей — аванс на закупку материалов и дополнительные платежи по просьбе ответчика.

Срок выполнения работ составлял 14 дней с момента оплаты аванса. Однако в установленный срок бытовку подрядчик не построил. В апреле стороны вели переписку по поводу доставки изделия, но ответчик сначала ссылался на ограничения для движения грузового транспорта на дорогах Псковской области, а затем на нахождение в больнице.

При рассмотрении спора суд установил, что ответчик на момент заключения договора зарегистрировали в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого), что подтвердилось выписками с официального сайта ФНС России. Несмотря на отсутствие у псковича регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, суд пришёл к выводу о том, что к возникшим правоотношениям применяется Закон РФ «О защите прав потребителей», поскольку ответчик осуществлял деятельность в сфере строительных работ, направленную на систематическое извлечение прибыли.

Сам по себе факт избрания налогового режима «самозанятый» не является основанием для снижения объёма ответственности перед гражданином, заказавшим работы.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, принимая во внимание, что в нарушение требований статьи 56 ГПК РФ ответчик не представил доказательства того, что он не выполнил заказ из-за действия непреодолимой силы или по вине потребителя, суд удовлетворил исковые требования великолучанки в полном объёме и взыскал с псковича 615 тысяч рублей.