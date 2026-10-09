Михаил Ведерников: Пожарная охрана МЧС - Это работа, требующая исключительной ответственности

Работа пожарной охраны МЧС России требует исключительной ответственности и дисциплины. Об этом в своем поздравлении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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«9 октября отмечается День специальной пожарной охраны МЧС России. В этот день в 1947 году было создано подразделение, призванное обеспечивать защиту стратегически важных объектов страны», - отметил губернатор.

Он добавил, что сегодня его сотрудники несут службу на предприятиях атомной, ядерной, ракетно-космической и оборонной промышленности, в закрытых административно-территориальных образованиях, научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, на космодромах и объектах высших органов государственной власти.