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Первый день слёта-фестиваля молодежных объединений Союзного государства прошел в Пскове

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Первый день слёта-фестиваля молодёжных патриотических объединений Союзного государства прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

«Старт выдался насыщенным. С утра работал фестиваль "Культурный код Единства": выставка оружия из Острова, интерактивная площадка "Образ героя" с применением ИИ, ярмарка народных игр и промыслов, фотозоны и активности от Движения Первых. Участники прикоснулись к истории и культуре Псковской области, а также сделали колоритные сувениры своими руками», - отметили в университете.

На торжественной церемонии открытия звучали приветственные речи от почётных гостей. Студенты ПсковГУ исполнили патриотические песни, а творческие коллективы региона представили яркие танцевальные номера.

Центральным событием дня стала панельная дискуссия «Культурный суверенитет Союзного государства: миссия наставника и преемственность поколений». Обсуждали подходы к патриотическому воспитанию в двух странах.

 

Также участники встретились с лётчиком-космонавтом Михаилом Корниенко. Герой России рассказал о своем профессиональном пути и ответил на вопросы аудитории.

Вечер завершился просмотром фильма «Семь вёрст до рассвета» режиссёра Александра Андреева и командной работой.

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