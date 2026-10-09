Как сберечь зрение, работая за компьютером, рассказали в псковском минздраве

Правила безопасности для зрения при работе за компьютером напомнили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Изображения: Министерство здравоохранения Псковской области

«Изображение на экране отличается от естественного по яркости и структуре. Глазам приходится постоянно подстраиваться под разное освещение и расстояние до объектов. При длительной работе за компьютером может возникнуть "компьютерный зрительный синдром"» — состояние усталости, сухости и покраснения глаз, затуманивание зрения и головные боли», - отметили в Минздраве.

О том, как снизить нагрузку на глаза и сохранить зрение при использовании цифровых устройств Минздрав рассказал в информационных карточках.