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Шоу мыльных пузырей и модный показ пройдут в Пскове 10 октября

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Семейный праздник с шоу гигантских мыльных пузырей и большой модный показ состоятся в Пскове 10 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители торговых центров.

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в 15.00 начнется семейная программа. Для посетителей выступят вокальная студия «Карамелька» и шоу-балет, также запланировано шоу гигантских мыльных пузырей, розыгрыш призов и подарков. Мероприятие пройдет в центральном атриуме. Вход свободный.

А в торговом комплексе «ПИК60» в 19.00 состоится большой модный показ, посвященный новому осеннему сезону. На втором этаже оборудуют подиум с посадочными местами, световым оборудованием и спецэффектами. Вход также свободный.

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