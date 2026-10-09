Современные методики преподавания технических наук обсуждают в ПсковГУ

Всероссийская конференция «Физико-математическое и ИТ-образование в современном обществе: проблемы, пути решения, перспективы развития» проходит в Псковском государственном университете. Учёные, педагоги, аспиранты и студенты из восьми регионов России обсуждают передовые методики преподавания физики и математики, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ.

Фото: ПсковГУ

К участникам обратился директор Института физико-математических наук и информационных технологий Михаил Яников. Он напомнил, что конференция проходит в рамках работы научно-образовательного математического центра имени Софьи Ковалевской. Центр регулярно объединяет на базе ПсковГУ ведущих специалистов в области физики и математики для обсуждения актуальных вопросов науки.

«Сегодня перед нами стоит задача обеспечить технологическое единство России. Но это невозможно без качественного фундаментального преподавания физики, математики, информатики в школе с самого раннего возраста. Именно поэтому во время конференции мы будем искать ответы на три основополагающих вопроса: кого, чему и как нужно учить», - отметил Михаил Яников.

География конференции объединила больше 50 специалистов от Пскова до Омска. Перед ними стоит важная задача — обозначить проблемы в сфере ИТ-образования и наметить перспективы развития этого направления. Отдельный блок посвящён работе с нейросетями.

«В перспективе работа с нейросетями может перейти в обычную олимпиадную тематику для школьников. Ведь развитие искусственного интеллекта и связанные с этим изменения образовательных программ — это уже не наше будущее. Это наше настоящее», - сказал Михаил Яников.

Конференция продлится два дня. За это время эксперты обсудят перспективы развития школьного и университетского технического образования.