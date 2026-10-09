Современные методики преподавания технических наук обсуждают в ПсковГУ

Всероссийская конференция «Физико-математическое и ИТ-образование в современном обществе: проблемы, пути решения, перспективы развития» проходит в Псковском государственном университете. Учёные, педагоги, аспиранты и студенты из восьми регионов России обсуждают передовые методики преподавания физики и математики, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ.
Фото: ПсковГУ
К участникам обратился директор Института физико-математических наук и информационных технологий Михаил Яников. Он напомнил, что конференция проходит в рамках работы научно-образовательного математического центра имени Софьи Ковалевской. Центр регулярно объединяет на базе ПсковГУ ведущих специалистов в области физики и математики для обсуждения актуальных вопросов науки.
География конференции объединила больше 50 специалистов от Пскова до Омска. Перед ними стоит важная задача — обозначить проблемы в сфере ИТ-образования и наметить перспективы развития этого направления. Отдельный блок посвящён работе с нейросетями.
Конференция продлится два дня. За это время эксперты обсудят перспективы развития школьного и университетского технического образования.