Общество

Псковские полицейские вместе с зарубежными коллегами задержали 17 преступников

Псковские полицейские вместе с зарубежными коллегами задержали 17 скрывавшихся преступников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Кроме того, в ходе проведенной в Псковской области операции «Розыск» удалось установить местонахождение троих без вести пропавших людей.

Так, 16 марта сотрудники полиции задержали гражданина Республики Беларусь 1985 года рождения, который разыскивался за совершение противоправного деяния Хойникским РОВД УВД Гомельского облисполкома МВД Республики Беларусь.

17 марта невельские полицейские задержали гражданина Республики Беларусь 1971 года рождения. Он разыскивался Полоцким РОВД Витебского облисполкома МВД Республики Беларусь за совершение преступления.

Кроме того, оперативники УУР УВД Андижанской области МВД Республики Узбекистан на территории города Андижана задержали гражданина Республики Узбекистан 1992 года рождения. Он разыскивался за совершение кражи отделением полиции по Плюсскому району.

Сотрудники МВД Республики Казахстан задержали в городе Караганде гражданина Республики Казахстан и Российской Федерации 1958 года рождения, которого разыскивали их псковские коллеги за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.