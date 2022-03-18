Общество

Худощавого псковича с усами продолжают разыскивать полицейские

Худощавого псковича с усами продолжают разыскивать полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские разыскивают жителя деревни Гверздонь Псковского района Геннадия Баранова 1960 года рождения.

1 июня 2020 года мужчина ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид пропашему 65-70 лет. Он имеет рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение и лицо овальной формы с тоникими губами, прямым носом и карими глазами. Носит короткие темные с сединой волонистые волосы и усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость из-за перелома со смещением.

На момент пропажи он был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.