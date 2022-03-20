Общество

Об ответственности за ложный вызов скорой помощи предупредили псковичей

Номера экстренных служб 01, 02 и 03 не должны становиться инструментом для баловства, заявили в полиции и предупредили об ответственности. Информация размещена на сайте УМВД РФ по Псковской области.

Когда случается чрезвычайная ситуация, людям требуется помощь специалистов – полицейских, врачей, пожарных, спасателей. Всем известны основные номера экстренных служб - 01, 02 и 03. Но нередко эти самые важные номера становятся инструментом для баловства. Вызов скорой, полиции или пожарных из хулиганских побуждений, то есть ложный вызов специализированных служб, карается законом. Если вы вызываете спецслужбы, не имея для этого никаких причин, давая ложный адрес или для того, чтобы "насолить" соседям, вас могут привлечь к административной ответственности», - отметили в ведомстве.

Ответственность за данные действия предусмотрена статьей 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях: заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. В данном случае ответственность наступает с 16 лет.

Ложное же сообщение о теракте подразумевает ответственность уголовную, которая наступает с 14-летнего возраста. Санкции статьи 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривают, в зависимости от части, штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей либо лишение свободы от 3 до 10 лет.

«Полиция предупреждает! Все телефоны экстренных служб оснащены системой автоматической записи разговоров. Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности! Но, конечно, цена ложного вызова измеряется не только в деньгах - за каждым таким вызовом экстренных служб стоит возможность спасения человеческой жизни или ценного имущества», - подчеркнули в УМВД.