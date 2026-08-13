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Благотворительная акция «Здравствуй, школа!» проходит в Псковской области

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Псковское областное отделение Российского детского фонда проводит благотворительную акцию «Здравствуй, школа!». Цель акции — помочь детям из малообеспеченных семей и интернатных учреждений Псковской области собраться в школу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделение Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

На данный момент Фонд закупил 500 рюкзаков и 500 комплектов школьных товаров. 206 готовых наборов уже переданы в Пыталовский, Локнянский, Красногородский, Опочецкий и Палкинский районы области. Однако потребность в помощи остаётся высокой — необходимо обеспечить школьными наборами ещё 470 детей.

Поддержать детей можно несколькими способами:

  1. Оформить благотворительное пожертвование на сайте Детского фонда;
  2. Передать рюкзак, канцелярские принадлежности, сладости или игрушки;
  3. Рассказать о возможности помочь своим друзьям, знакомым, родственникам и коллегам.

Что входит в школьный портфель:

  • Авторучки — 2 штуки;
  • Карандаш простой — 2 штуки;
  • Точилка — 1 штука;
  • Кисточка для рисования — 2 штуки;
  • Ластик — 2 штуки;
  • Кисточка для клея — 1 штука;
  • Линейка — 1 штука;
  • Цветной картон — 1 штука;
  • Цветная бумага — 1 штука;
  • Обложки для тетрадей — 10 штук;
  • И другие предметы.

Передавать канцелярию можно по адресам: улица Инженерная 68 и Конный переулок 7А. 

Более подробную информацию можно уточнить в социальных сетях Фонда или по номеру телефона: 8-911-697-68-45.

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