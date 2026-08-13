Благотворительная акция «Здравствуй, школа!» проходит в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда проводит благотворительную акцию «Здравствуй, школа!». Цель акции — помочь детям из малообеспеченных семей и интернатных учреждений Псковской области собраться в школу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделение Российского детского фонда.
Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда
На данный момент Фонд закупил 500 рюкзаков и 500 комплектов школьных товаров. 206 готовых наборов уже переданы в Пыталовский, Локнянский, Красногородский, Опочецкий и Палкинский районы области. Однако потребность в помощи остаётся высокой — необходимо обеспечить школьными наборами ещё 470 детей.
Поддержать детей можно несколькими способами:
- Оформить благотворительное пожертвование на сайте Детского фонда;
- Передать рюкзак, канцелярские принадлежности, сладости или игрушки;
- Рассказать о возможности помочь своим друзьям, знакомым, родственникам и коллегам.
Что входит в школьный портфель:
- Авторучки — 2 штуки;
- Карандаш простой — 2 штуки;
- Точилка — 1 штука;
- Кисточка для рисования — 2 штуки;
- Ластик — 2 штуки;
- Кисточка для клея — 1 штука;
- Линейка — 1 штука;
- Цветной картон — 1 штука;
- Цветная бумага — 1 штука;
- Обложки для тетрадей — 10 штук;
- И другие предметы.
Передавать канцелярию можно по адресам: улица Инженерная 68 и Конный переулок 7А.
Более подробную информацию можно уточнить в социальных сетях Фонда или по номеру телефона: 8-911-697-68-45.