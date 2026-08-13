 
Общество

Раздельный сбор мусора проверили в 75 регионах России

0

РЭО (Российский экологический оператор) проверил раздельный сбор в 75 регионах. Что это значит для Псковской области, рассказали в ООО «Экогрупп».

Главная цель проверки — сопоставить данные федеральной системы учёта (ФГИС УТКО) с реальной ситуацией на контейнерных площадках в регионах. 

В ходе сверки по регионам выявили типичные расхождения:

  • в системе указан бак для раздельного сбора, но на площадке его нет;
  • заявлено больше контейнеров, чем установлено фактически;
  • раздельный сбор уже организован, но сведения в систему не внесены.

«Мы со своей стороны проверили все данные по нашему региону и направили верифицированную отчётность в РЭО. Если для переработки отдельных видов вторсырья не хватит собственных мощностей, будем развивать межрегиональное сотрудничество и заранее выстраивать маршруты передачи отходов утилизаторам в других субъектах», - отметили в ООО «Экогрупп». 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026