Раздельный сбор мусора проверили в 75 регионах России

РЭО (Российский экологический оператор) проверил раздельный сбор в 75 регионах. Что это значит для Псковской области, рассказали в ООО «Экогрупп».

Главная цель проверки — сопоставить данные федеральной системы учёта (ФГИС УТКО) с реальной ситуацией на контейнерных площадках в регионах.

В ходе сверки по регионам выявили типичные расхождения:

в системе указан бак для раздельного сбора, но на площадке его нет;

заявлено больше контейнеров, чем установлено фактически;

раздельный сбор уже организован, но сведения в систему не внесены.

«Мы со своей стороны проверили все данные по нашему региону и направили верифицированную отчётность в РЭО. Если для переработки отдельных видов вторсырья не хватит собственных мощностей, будем развивать межрегиональное сотрудничество и заранее выстраивать маршруты передачи отходов утилизаторам в других субъектах», - отметили в ООО «Экогрупп».