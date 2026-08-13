В Минздраве пояснили, что увеличивает риски развития болезней сердца

Повышенный уровень холестерина, артериального давления и глюкозы, а также курение увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Евгения Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.

Изображение сгенерировано нейросетью

«По факту наличия повышенного уровня холестерина, артериального давления, курения, а также с учетом факторов пола и возраста можно с достаточно высокой точностью рассчитать вероятность развития сердечно-сосудистых событий в ближайшие десять лет», — сказал Сергей Бойцов.

В беседе с РИА Новости врач добавил, что россиянам в рамках первого этапа диспансеризации измеряют артериальное давление, определяют уровень холестерина, что позволяет рассчитать величину суммарного сердечно-сосудистого риска для тех, у кого еще нет доказанных заболеваний, связанных с атеросклерозом.