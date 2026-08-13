В Минздраве пояснили, что увеличивает риски развития болезней сердца

Повышенный уровень холестерина, артериального давления и глюкозы, а также курение увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Евгения Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.
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В беседе с РИА Новости врач добавил, что россиянам в рамках первого этапа диспансеризации измеряют артериальное давление, определяют уровень холестерина, что позволяет рассчитать величину суммарного сердечно-сосудистого риска для тех, у кого еще нет доказанных заболеваний, связанных с атеросклерозом.