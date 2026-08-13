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В Минздраве пояснили, что увеличивает риски развития болезней сердца

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Повышенный уровень холестерина, артериального давления и глюкозы, а также курение увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Евгения Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.

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«По факту наличия повышенного уровня холестерина, артериального давления, курения, а также с учетом факторов пола и возраста можно с достаточно высокой точностью рассчитать вероятность развития сердечно-сосудистых событий в ближайшие десять лет», — сказал Сергей Бойцов.

В беседе с РИА Новости врач добавил, что россиянам в рамках первого этапа диспансеризации измеряют артериальное давление, определяют уровень холестерина, что позволяет рассчитать величину суммарного сердечно-сосудистого риска для тех, у кого еще нет доказанных заболеваний, связанных с атеросклерозом.

«На втором этапе, уже при наличии соответствующих показаний, может быть проведено дуплексное сканирование артерий, которое позволяет найти атеросклеротические бляшки, в том числе значимые с точки зрения вероятности развития инфаркта или инсульта», — заключил врач.
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