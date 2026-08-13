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300 килограммов подкарантинной продукции пытались ввести в Псковской области

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С начала года инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в Псковской области пресекли 88 случаев незаконного ввоза продукции растительного происхождения. Запрещено к ввозу 293 килограмма и 785 штук подкарантинной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Нарушения выявили при проведении карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска на границе РФ. Основные нарушения: отсутствие фитосанитарного сертификата на продукцию и несоблюдение временных ограничений о запрете поставок растительной продукции из определённых государств.

Среди незаконно ввозимой продукции — ягоды, фрукты, овощи, горшечные растения, а также семенной и посадочный материал, включая рассаду овощных культур и луковицы цветочных растений.

Вся продукция возвращена на сопредельные территории.

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