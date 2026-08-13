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Псковские приставы проводят рейды по поиску автомобилей должников

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В Псковской области прошел рейд по выявлению транспортных средств, принадлежащих гражданам с непогашенными задолженностями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Судебные приставы УФССП России по Псковской области в рамках мероприятия использовали цифровой сервис «Пристав-бот: поиск авто». Он позволяет оперативно проверить автомобиль на наличие задолженности: достаточно ввести государственный регистрационный номер транспортного средства, чтобы получить информацию об исполнительных производствах в отношении его владельца.

С помощью сервиса сотрудники выявляли автомобили должников, припаркованные во дворах многоквартирных домов и на городских парковках, после чего проводили проверку и принимали предусмотренные законом меры.

В результате рейдовых мероприятий арест наложен на 55 транспортных средств. Еще 2 автомобиля арестованы с изъятием, транспортные средства эвакуированы на специализированную стоянку.

Среди выявленных должников оказались псковичи с крупными суммами задолженности. Так, жительница города Пскова имела задолженность в размере более 2 миллионов рублей. На ее транспортное средство составлен акт описи и ареста. Должнице предоставлена возможность погасить задолженность. В случае неисполнения требований исполнительного документа автомобили будут направлены на оценку, после чего переданы в территориальное управление Росимущества для реализации на торгах.

«Автомобиль — имущество, на которое в рамках исполнительного производства может быть составлен акт описи и ареста. А современные цифровые сервисы помогают судебным приставам оперативно устанавливать принадлежность транспортного средства должнику и принимать необходимые меры для исполнения требований исполнительного документа», - отметили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

На данный момент рейдовые мероприятия по выявлению имущества должников продолжаются.

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