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Как не переплачивать за сборы в школу, рассказал экономист

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Родители в августе испытывают стресс при подготовке ребенка к школе, и именно на это рассчитывают маркетологи, представляя «выгодные» предложения, которые не всегда помогают сэкономить, рассказал доцент, кандидат экономических наук, директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин.

«Маркетологи прекрасно знают, что родители в августе испытывают стресс и хотят закрыть вопрос со сборами как можно быстрее. Именно поэтому в этот период появляется огромное количество "выгодных" предложений, которые далеко не всегда действительно помогают сэкономить. Очень часто скидка распространяется на товар, который семье вообще не нужен», - сказал Соломатин.

По словам экономиста, подготовка к школе может стать полезным уроком критического мышления ребенка. Вместо импульсивных покупок Соломатин посоветовал вместе искать отзывы, сравнивать характеристики и обсуждать, за что именно платить - такие жизненные ситуации учат ребенка отличать рекламу от реальной пользы и принимать самостоятельные решения. Также он порекомендовал приходить в магазин только с заранее составленным списком - это помогает избежать импульсивных покупок.

Соломатин обратил внимание на готовые наборы "для отличников": в них часто оказываются вещи, которые ребенку не нужны, и экономии не получается. Он подчеркнул, что не стоит ориентироваться и на принцип «самое дорогое - значит самое лучшее», пишет  «Газете.Ru».

«Цена далеко не всегда говорит о качестве. Намного важнее, чтобы рюкзак был удобным, ручка подходила ребенку по размеру, а канцелярия не отвлекала во время уроков. Пенал с десятками отделений, светящимися элементами или встроенными игрушками выглядит эффектно, но нередко мешает сосредоточиться на учебе», - заключил Соломатин.

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