Общество

Солнечный антициклон будет доминировать на Северо-Западе с 21 марта

Солнечный антициклон будет доминировать на Северо-Западе России на следующей неделе, с 21 марта. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«В результате днем воздух здесь будет прогреваться до +4…+9 градусов. И только в четверг-пятницу крайний север региона накроют снеговые тучи циклона, и температура понизится до −3…+2 градусов», - прогнозируют синоптики.

Ранее со ссылкой на Псковский гидрометцентр сообщалось, что температура воздуха по Псковской области завтра составит +8…+13 градусов. Ожидается день без осадков.