День территориального общественного самоуправления отметили в Новоржеве

День территориального общественного самоуправления (ТОС) прошёл в Новоржеве Псковской области 21 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Праздник отмечают уже пятый год подряд.

Количество проектов территориального общественного самоуправления в Новоржевском муниципальном округе выросло с одного в 2020 году до 35 в 2026 году. Об этом на мероприятии сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова. Она выступила с приветственной речью, в которой отметила, что ТОСы стали неотъемлемой частью жизни округа и активно участвуют в его развитии. По её словам, ещё несколько лет назад жители с осторожностью относились к территориальному общественному самоуправлению, а сейчас движение продолжает развиваться.

«2020 год — один проект, 2021 год — шесть проектов, 2024 год — 15 проектов, 2025 год — 25 проектов и 2026 год — 35 проектов. То есть вот такими поступательными движениями количество проектов ТОС растёт», — сказала глава округа.

Любовь Трифонова рассказала, что благодаря инициативам ТОСов в Новоржеве появились две площадки для работы сводных отрядов в летний период: «Эти площадки позволят привлечь детишек от дошкольного возраста до старшего возраста».

Кроме того, глава округа обратила внимание на участие ТОСов в реализации инициативных проектов. В качестве примера глава округа привела проект «Городская окраина» под руководством Татьяны Карповой. Объединение уже в третий раз становится инициатором проекта на территории Новоржева.

В завершение Любовь Трифонова поздравила участников движения с пятилетием праздника ТОС.

Руководитель ТОСа «Лидер» из деревни Пыжово Печорского округа Елена Быконя рассказала Псковской Ленте Новостей о пятилетней работе объединения. За это время активисты построили спортивную площадку, высадили около 200 хвойных и лиственных деревьев. По ее словам, в деятельности ТОСа активно участвуют и взрослые, и дети. Она отметила, что совместная работа сплотила жителей, сделала их сильнее и организованнее, а впереди у объединения много планов и перспектив.

Председатель ТОСа «Разногорье» Валентина Андреева в беседе с корреспондентом ПЛН рассказала, что их организация недавно расширилась: если раньше в ТОС входили жители двух улиц, то теперь — уже четырёх. «К ним попросились соседние улицы, потому что в «Разногорье» живут очень дружные и инициативные люди», - сказала она.

Валентина Андреева отметила, что в ТОСе много молодёжи и молодых семей: «На все акции и праздники жители приходят семьями, иногда даже тремя поколениями. Когда сажают цветы, маленькие дети приходят с лопатами и копают вместе с родителями». По её словам, «Разногорье» часто проводит совместные праздники, и жители поддерживают друг друга.

Собеседница ПЛН поделилась и достижениями: «Жители выиграли детскую и спортивную площадки, затем молодёжь решила построить волейбольную площадку своими силами. Теперь каждый вечер здесь собираются взрослые и молодые люди. Часто играют команды «ветеранов» против молодёжи. Рядом с ТОСом находится агрошкола».

Для участников праздника организаторы подготовили концертную программу и интерактивные площадки. На мероприятии выступили вокальная группа «Ивушки», дуэт «Любимая тёща», хореографическая группа «Акварель» и ансамбль «Новоржевские скобари».

Гости приняли участие в мастер-классах по изготовлению открыток ко Дню защиты детей, сухого душа и декоративной балалайки. Также на площадке работала фотозона с фотографиями разных ТОСов. Снимки участвуют в конкурсе, победителя которого определят по итогам голосования.

Завершилось мероприятие посадкой рябиновой аллеи. Организаторы отметили, что рябина символизирует единство природы и красоты.

Территориальное общественное самоуправление выступает связующим звеном между властью и населением, позволяя жителям напрямую участвовать в решении вопросов местного значения. Оно занимаются озеленением, уборкой территорий, ремонтом дорог и тротуаров, созданием детских площадок и зон отдыха. Кроме того, ТОСы организуют праздники, концерты, спортивные соревнования, выставки и оказывают помощь пожилым людям, инвалидам и нуждающимся, собирая средства и вещи.

Ежегодно к деятельности территориального общественного самоуправления присоединяется всё больше неравнодушных граждан. В этот праздничный день всех участников и председателей ТОС поздравили с их вкладом в развитие территорий, пожелали новых идей, энергии и единомышленников.