Общество

Противопожарный рейд провели сотрудники МЧС и детский омбудсмен в Печорском районе

Профилактический рейд по местам проживания многодетных семей прошел в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

21 марта сотрудники МЧС провели рейд совместно с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой.

Участники мероприятия посетили дома многодетных семей и провели профилактические беседы, противопожарные инструктажи, вручили иллюстрированные памятки.

«Взаимодействие Главного управления с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области – одно из важных направлений деятельности в части предупреждения травматизма и гибели детей на пожарах», – отметили специалисты.