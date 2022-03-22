Общество

Приостановку программ приграничного сотрудничества обсудили в Псковской области

Финансирование и завершение проектов программ приграничного сотрудничества стали темой совещания в отделе международного и межрегионального сотрудничества комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Об этом на свое странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Фото: Вера Кондратьева / «ВКонтакте»

Такое мероприятие провели в связи с односторонним решением Еврокомиссии приостановить сотрудничество с Россией в рамках программ приграничного и международного сотрудничества Россия - ЕС.

«Сегодня получили консультации по вопросам финансирования и завершения проектов программ приграничного сотрудничества. Основная задача сейчас - оперативно выполнить обязательства, взятые в рамках совместных проектов по повышению качества жизни на приграничных территориях, при этом минимизировать финансовые риски», - рассказала Вера Кондратьева.

Совместно участники совещания проработали пакет решений и направлений работы.

«Впереди непростой, но важный этап завершения проектов. Все инфраструктурные объекты, все закупленное оборудование будут включены в планы развития», - добавила Вера Кондратьева.