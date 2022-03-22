Приостановку программ приграничного сотрудничества обсудили в Псковской области

Финансирование и завершение проектов программ приграничного сотрудничества стали темой совещания в отделе международного и межрегионального сотрудничества комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Об этом на свое странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.
Фото: Вера Кондратьева / «ВКонтакте»
Такое мероприятие провели в связи с односторонним решением Еврокомиссии приостановить сотрудничество с Россией в рамках программ приграничного и международного сотрудничества Россия - ЕС.
Совместно участники совещания проработали пакет решений и направлений работы.
«Впереди непростой, но важный этап завершения проектов. Все инфраструктурные объекты, все закупленное оборудование будут включены в планы развития», - добавила Вера Кондратьева.